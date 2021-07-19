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ГБР открыло дело против судей Верховного Суда, отменивших указ Зеленского по Тупицкому

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 14:35
ГБР открыло дело против судей Верховного Суда, отменивших указ Зеленского по Тупицкому - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Госбюро расследований открыло дело против судей Кассационного админсуда в составе Верховного Суда. Пять дней назад они отменили указ президента Владимира Зеленского, которым тот ранее отменил назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

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Дело открыли по заявлению общественной организации, оно поступило в бюро 15 июля. Заявитель просил открыть уголовное производство по статье о злоупотреблении судьями властью, в связи с отменой указа Зеленского.

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Дарья Мостовая
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