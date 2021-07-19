ГБР открыло дело против судей Верховного Суда, отменивших указ Зеленского по Тупицкому

Госбюро расследований открыло дело против судей Кассационного админсуда в составе Верховного Суда. Пять дней назад они отменили указ президента Владимира Зеленского, которым тот ранее отменил назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

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Дело открыли по заявлению общественной организации, оно поступило в бюро 15 июля. Заявитель просил открыть уголовное производство по статье о злоупотреблении судьями властью, в связи с отменой указа Зеленского.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.

14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

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Дарья Мостовая

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