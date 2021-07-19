ГБР открыло дело против судей Верховного Суда, отменивших указ Зеленского по Тупицкому
19.07.2021, 14:35
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Госбюро расследований открыло дело против судей Кассационного админсуда в составе Верховного Суда. Пять дней назад они отменили указ президента Владимира Зеленского, которым тот ранее отменил назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Дело открыли по заявлению общественной организации, оно поступило в бюро 15 июля. Заявитель просил открыть уголовное производство по статье о злоупотреблении судьями властью, в связи с отменой указа Зеленского.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.
- 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.
Читайте также: "Зеленский неприятно удивлен". В ОП ответили на решение Верховного суда по Тупицкому
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии