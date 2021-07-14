UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Зеленский неприятно удивлен". В ОП ответили на решение Верховного суда по Тупицкому

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 18:05
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. Об этом заявил в видеообращении спикер президента Сергей Никифоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы считаем, что это решение скорее не в пользу лично господина Тупицкого, а в пользу старых порядков в судебной системе", – сказал Никифоров.

Он отметил, что Зеленский сейчас активно пытается реформировать судебную ветвь власти, и напомнил об одобренном сегодня во втором чтении законопроекте о Высшем совете правосудия и одобренном несколько ранее с президентскими замечаниями законопроекте о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

По словам спикера президента, эти законопроекты позволят провести основательную реформу судебной системы. 

"Ее представители это чувствуют и сопротивляются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы", – заявил пресс-секретарь Зеленского.

Он добавил, что требование справедливости и верховенство права исходит как от украинского общества, так и от западных инвесторов в украинскую экономику.

"От этого без преувеличения зависит наше будущее", – сказал Никифоров.

По его словам, у президента есть 30 дней на обжалование этого решения, и он безусловно воспользуется этим правом.

Читайте также: "Я не уволен. А Зеленского ввели в заблуждение". Интервью с Александром Тупицким

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ксу верховный суд Александр Тупицкий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 