"Зеленский неприятно удивлен". В ОП ответили на решение Верховного суда по Тупицкому

Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. Об этом заявил в видеообращении спикер президента Сергей Никифоров.

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"Мы считаем, что это решение скорее не в пользу лично господина Тупицкого, а в пользу старых порядков в судебной системе", – сказал Никифоров.

Он отметил, что Зеленский сейчас активно пытается реформировать судебную ветвь власти, и напомнил об одобренном сегодня во втором чтении законопроекте о Высшем совете правосудия и одобренном несколько ранее с президентскими замечаниями законопроекте о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

По словам спикера президента, эти законопроекты позволят провести основательную реформу судебной системы.

"Ее представители это чувствуют и сопротивляются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы", – заявил пресс-секретарь Зеленского.

Он добавил, что требование справедливости и верховенство права исходит как от украинского общества, так и от западных инвесторов в украинскую экономику.

"От этого без преувеличения зависит наше будущее", – сказал Никифоров.

По его словам, у президента есть 30 дней на обжалование этого решения, и он безусловно воспользуется этим правом.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный суд.

Сегодня, 14 июля, Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию.

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Наталия Медведева

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