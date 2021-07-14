"Зеленский неприятно удивлен". В ОП ответили на решение Верховного суда по Тупицкому
Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. Об этом заявил в видеообращении спикер президента Сергей Никифоров.
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"Мы считаем, что это решение скорее не в пользу лично господина Тупицкого, а в пользу старых порядков в судебной системе", – сказал Никифоров.
Он отметил, что Зеленский сейчас активно пытается реформировать судебную ветвь власти, и напомнил об одобренном сегодня во втором чтении законопроекте о Высшем совете правосудия и одобренном несколько ранее с президентскими замечаниями законопроекте о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.
По словам спикера президента, эти законопроекты позволят провести основательную реформу судебной системы.
"Ее представители это чувствуют и сопротивляются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного суда, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы и оставить старые схемы", – заявил пресс-секретарь Зеленского.
Он добавил, что требование справедливости и верховенство права исходит как от украинского общества, так и от западных инвесторов в украинскую экономику.
"От этого без преувеличения зависит наше будущее", – сказал Никифоров.
По его словам, у президента есть 30 дней на обжалование этого решения, и он безусловно воспользуется этим правом.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный суд.
- Сегодня, 14 июля, Верховный суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию.
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