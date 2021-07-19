Верховный Суд отреагировал на расследование ГБР: судью нельзя привлечь к ответственности

Верховный Суд, реагируя на открытие Госбюро расследований уголовного дела против судей Кассационного админсуда в составе Верховного Суда, заявил, что по закону судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

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Пять дней назад судьи Кассационного админсуда отменили указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда. Сегодня ГБР открыло дело против судей, принявших это решение. Дело открыто по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

В Верховном Суде настаивают, что дело по иску Тупицкого рассматривалось "открыто и прозрачно".

"Верховный Суд напоминает, что в соответствии со ст. 129 Конституции Украины, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права", – говорится в сообщении.

Также в Верховном Суде сослались на ст. 126 Конституции, где закреплено, что независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины.

"Влияние на судью любым способом запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", – напомнили в суде.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин подали на обжалование указа в Верховный Суд.

14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.

Вадим Ребрина

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