UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный Суд отреагировал на расследование ГБР: судью нельзя привлечь к ответственности

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 19:36
Верховный Суд отреагировал на расследование ГБР: судью нельзя привлечь к ответственности - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховный Суд, реагируя на открытие Госбюро расследований уголовного дела против судей Кассационного админсуда в составе Верховного Суда, заявил, что по закону судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пять дней назад судьи Кассационного админсуда отменили указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда. Сегодня ГБР открыло дело против судей, принявших это решение. Дело открыто по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

В Верховном Суде настаивают, что дело по иску Тупицкого рассматривалось "открыто и прозрачно".

"Верховный Суд напоминает, что в соответствии со ст. 129 Конституции Украины, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права", – говорится в сообщении.

Также в Верховном Суде сослались на ст. 126 Конституции, где закреплено, что независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины.

"Влияние на судью любым способом запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", – напомнили в суде.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
конституционный суд Владимир Зеленский верховный суд Александр Тупицкий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 