КСУ проверит на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого

Сегодня, 19 октября, на заседании в Конституционном суде решили открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого, а также об увольнении Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

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Как отмечается, на заседании Второй коллегии судей Второго сената принято постановление об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции указов президента об отстранении от должности судьи КСУ от 29 декабря 2020-го и 26 февраля 2021 года (№607/2020, №79/2021), и о некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности от 27 марта 2021-го (№124/2021).

В первых двух указах говорится об отстранении Тупицкого на два месяца и на месяц соответственно.

Третий указ от 27 марта 2021-го отменяется указы президента от 14 мая и 17 сентября 2013 года (№256, № 513) о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.

В КСУ сообщили, что дело о соответствии Конституции этих указов президента будет рассматриваться на заседании Большой палаты Суда.

Инициаторы представления в КСУ назвали указы об увольнении Тупицкого и Касминина "антиконституционными и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины", а также подчеркнули, что полномочия президента определяются исключительно Конституцией и нельзя принимать законы, которые бы их расширяли.

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

30 марта Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения.

8 апреля в КСУ обратились 49 депутатов, представляющих фракции Батькивщины и Евросолидарности, с требованием отменить указы Зеленского об отстранении с должности главы КСУ Александра Тупицкого, а также о его увольнении и увольнении еще одного судьи КСУ Александра Касминина.

Наталия Медведева

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