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КСУ проверит на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 17:18
КСУ проверит на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 19 октября, на заседании в Конституционном суде решили открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы президента Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого, а также об увольнении Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

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Как отмечается, на заседании Второй коллегии судей Второго сената принято постановление об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции указов президента об отстранении от должности судьи КСУ от 29 декабря 2020-го и 26 февраля 2021 года (№607/2020, №79/2021), и о некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности от 27 марта 2021-го (№124/2021).

В первых двух указах говорится об отстранении Тупицкого на два месяца и на месяц соответственно.

Третий указ от 27 марта 2021-го отменяется указы президента от 14 мая и 17 сентября 2013 года (№256, № 513) о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина.

В КСУ сообщили, что дело о соответствии Конституции этих указов президента будет рассматриваться на заседании Большой палаты Суда.

Инициаторы представления в КСУ назвали указы об увольнении Тупицкого и Касминина "антиконституционными и юридически вредными для дальнейшего существования правовой системы Украины", а также подчеркнули, что полномочия президента определяются исключительно Конституцией и нельзя принимать законы, которые бы их расширяли.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский ксу Александр Тупицкий александр касминин
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