Законным способом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал – ГБР
Сотрудники Госбюро расследований проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования Украинской правды о выезде за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Обстоятельства пересечения государственной границы будут исследованы в рамках расследования уголовного производства, возбужденного после обнародования первой части расследования – "Батальон Монако". В том числе ГБР изучит "роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов".
В ГБР напомнили, что начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.
В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.
Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.
По информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал, сообщили в ГБР.
- В июле суд заочно арестовал отстраненного главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.
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