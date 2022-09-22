Законным способом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал – ГБР

Сотрудники Госбюро расследований проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования Украинской правды о выезде за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Обстоятельства пересечения государственной границы будут исследованы в рамках расследования уголовного производства, возбужденного после обнародования первой части расследования – "Батальон Монако". В том числе ГБР изучит "роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов".

В ГБР напомнили, что начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

По информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал, сообщили в ГБР.

В июле суд заочно арестовал отстраненного главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

Вадим Ребрина

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