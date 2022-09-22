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"Венская тероборона". Украинские VIP-беженцы отдыхают в столице Австрии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 13:13
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Столица Австрии Вена – одно из любимых мест украинских VIP-беженцев. На улицах, в ресторанах и гостиницах здесь можно встретить и народных депутатов, судей и бизнесменов. Этой теме посвящен документальный фильм "Венская тероборона" журналиста Украинской правды Михаила Ткача.

Среди персонажами фильма, снятого в Вене, бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

Тупицкий рассказал, что выехал из Украины, потому что у него беременная жена.

Он сказал, что у него есть справка о том, что он не подлежит мобилизации. В то же время, по информации журналистов, Тупицкий официально не пересекал госграницу.

Новость дополняется...

Наталія Медведєва
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