Столица Австрии Вена – одно из любимых мест украинских VIP-беженцев. На улицах, в ресторанах и гостиницах здесь можно встретить и народных депутатов, судей и бизнесменов. Этой теме посвящен документальный фильм "Венская тероборона" журналиста Украинской правды Михаила Ткача.
Среди персонажами фильма, снятого в Вене, бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий.
Тупицкий рассказал, что выехал из Украины, потому что у него беременная жена.
Он сказал, что у него есть справка о том, что он не подлежит мобилизации. В то же время, по информации журналистов, Тупицкий официально не пересекал госграницу.
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