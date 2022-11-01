КСУ признал конституционной отмену неприкосновенности народных депутатов

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон об отмене неприкосновенности народных депутатов.

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Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании приняла решение по представлению 50 народных депутатов относительно соответствии закона статье Конституции о неприкосновенности народных депутатов Украины.

Заявители утверждали, что закон является неконституционным, потому что был принят с нарушением конституционной процедуры.

КСУ пришел к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу Закона не была нарушена.

Закон о снятии депутатской неприкосновенности вступил в силу 1 января 2020 года. Им были внесены изменения в статью 80 Конституции, которые допускают задержание, арест или привлечение к ответственности нардепа без предварительного разрешения Верховной Рады.

31 января 2020 года депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и еще 49 депутатов обратились в КСУ с запросом о конституционности закона об изменениях в Конституции.

Сергій Бережний

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