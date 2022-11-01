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КСУ признал конституционной отмену неприкосновенности народных депутатов

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 22:32
КСУ признал конституционной отмену неприкосновенности народных депутатов - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон об отмене неприкосновенности народных депутатов. 

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Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании приняла решение по представлению 50 народных депутатов относительно соответствии закона статье Конституции о неприкосновенности народных депутатов Украины.

Заявители утверждали, что закон является неконституционным, потому что был принят с нарушением конституционной процедуры.

КСУ пришел к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу Закона не была нарушена.

  • Закон о снятии депутатской неприкосновенности вступил в силу 1 января 2020 года. Им были внесены изменения в статью 80 Конституции, которые допускают  задержание, арест или привлечение к ответственности нардепа без предварительного разрешения Верховной Рады.

Сергій Бережний
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конституционный суд депутатская неприкосновенность неприкосновенность депутатов
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