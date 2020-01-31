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Шуфрич и 49 депутатов жалуются в КСУ на отмену неприкосновенности

Шуфрич и 49 депутатов жалуются в КСУ на отмену неприкосновенности - Фото
В 2014 году Шуфрича избили в Одессе (Фото: скриншот из видео)
31.01.2020, 16:13

По их мнению, парламент принял закон с нарушением процедур рассмотрения

Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и еще 49 депутатов просят Конституционный суд рассмотреть конституционность закона о внесении изменений в статью 80 Конституции (о неприкосновенности депутатов). Об этом говорится на сайте КСУ.

Депутаты считают, что закон является неконституционным, поскольку парламент принял его с нарушением процедур рассмотрения и согласования и нарушил принцип верховенства права. 

Также депутаты обращают внимание на то, что ранее КСУ признавал, что законопроект соответствует статьям 157 и 158 Конституции, однако обращал внимание на то, что необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины, ее способность защитить депутатов и обеспечить функционирование парламента.

  • Закон о снятии депутатской неприкосновенности вступил в силу 1 января. Он вносит изменения в статью 80 Конституции. Теперь задержать, арестовать или привлечь к ответственности нардепа можно будет без разрешения Верховной Рады.

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нестор шуфрич депутатская неприкосновенность ксу
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