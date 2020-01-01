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С 1 января у депутатов нет неприкосновенности: что изменилось

С 1 января у депутатов нет неприкосновенности: что изменилось - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.01.2020, 15:30

Для привлечения нардепа к ответственности больше не потребуется согласие Верховной Рады

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Он вносит изменения в статью 80 Конституции. Теперь задержать, арестовать или привлечь к ответственности нардепа можно будет без разрешения Верховной Рады, как это было ранее.

В соответствии с декабрьскими изменениями в законодательстве, дела против нардепов сможет открывать генпрокурор, а право вести расследования против получили ГБР и НАБУ. Для задержания, обыска и прослушки депутата потребуется решение судьи и согласие генпрокурора. Также большинство ходатайств о следственных действиях против нардепа должны будут рассматриваться судом в его присутствии.

САП и НАБУ призывали президента Владимира Зеленского ветировать эти изменения, поскольку считают, что он снизит эффективность расследования правонарушений нардепов. Однако глава государства закон подписал.

  • 3 сентября Рада исключила из Конституции положения о неприкосновенности депутатов.
  • 18 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №2237который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.

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