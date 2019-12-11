Бильдт сравнил Зеленского с Януковичем из-за дела Порошенко

Карл Бильдт (Фото: Valda Kalnina/EPA)

С беглым президентом Виктором Януковичем сравнил президента Владимира Зеленского бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт из-за дела, открытого против пятого президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в Twitter.

"Украина в худшем своем проявлении. Янукович посадил в тюрьму Тимошенко по сфабрикованному иску, а теперь Зеленский, похоже, хочет сделать то же самое. Позор!", - написал Бильдт, процитировав новость об открытии ГБР дела против Порошенко.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx — Carl Bildt (@carlbildt) December 10, 2019

Вчера ГБР открыло уголовное производство против Порошенко по факту подписания минских соглашений.

Адвокат Порошенко заявил, что открытие дела за минские соглашения вредит Зеленскому.

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