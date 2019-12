Бильдт сравнил Зеленского с Януковичем из-за дела Порошенко

С беглым президентом Виктором Януковичем сравнил президента Владимира Зеленского бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт из-за дела, открытого против пятого президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в Twitter.

"Украина в худшем своем проявлении. Янукович посадил в тюрьму Тимошенко по сфабрикованному иску, а теперь Зеленский, похоже, хочет сделать то же самое. Позор!", - написал Бильдт, процитировав новость об открытии ГБР дела против Порошенко.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx