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Бильдт сравнил Зеленского с Януковичем из-за дела Порошенко

Бильдт сравнил Зеленского с Януковичем из-за дела Порошенко - Фото
Карл Бильдт (Фото: Valda Kalnina/EPA)
11.12.2019, 06:29

Экс-премьер Швеции назвал открытие дела против Порошенко "худшим проявлением Украины"

С беглым президентом Виктором Януковичем сравнил президента Владимира Зеленского бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт из-за дела, открытого против пятого президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в Twitter.

"Украина в худшем своем проявлении. Янукович посадил в тюрьму Тимошенко по сфабрикованному иску, а теперь Зеленский, похоже, хочет сделать то же самое. Позор!", - написал Бильдт, процитировав новость об открытии ГБР дела против Порошенко.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко юлия тимошенко гбр карл бильдт
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