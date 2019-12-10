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ГБР открыла против Порошенко дело за минские соглашения

ГБР открыла против Порошенко дело за минские соглашения - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
10.12.2019, 19:45

Производство открыто по заявлению бывшего замглавы АП Андрея Портнова

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту подписания пятым президентом Петром Порошенко минских соглашений. Квалификация – госизмена (с. 111 УК). Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

Она уточнила, что производство открыто по заявлению бывшего замглавы АП Андрея Портнова и посоветовала ознакомиться с обнародованным им документом.

В нем ГБР сообщает Портнову, что открыло дело по его заявлению "о совершении пятым президентом Петром Порошенко государственной измены в ходе подготовки и проведения 11-12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа под названием "Комплекс мер…".

Также в документе сказано, что предварительная квалификация – ч. 1 ст. 111 (Госизмена) УК.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия, - ред.подписала документ Комплекс мер, направленный на имплементацию минских договоренностей, который предусматривал выполнение сторонами 13 пунктов.

В ноябре 2019 г ГБР по заявлению Портнова открыла дело по захвату украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В ГБР считают, что в действиях властей Украины могла быть госизмена.

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Петр Порошенко госизмена минские соглашения гбр Андрей Портнов
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