Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ГБР - о событиях в Керченском проливе: Против моряков дел нет

ГБР - о событиях в Керченском проливе: Против моряков дел нет - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.11.2019, 16:19

Труба сообщил, что следователи в рамках расследования допрашивают моряков, проводят экспертизы и изымают документы

Государственное бюро расследований не открывало дела против украинских моряков за события в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что следователи в рамках производства по этим событиям выясняют наличие возможных правонарушений в действиях украинской власти.

"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - пояснил Труба.

В рамках расследования, сообщает директор бюро, следователи назначают допросы моряков, экспертизы и изымают документы. Труба также призвал присоединиться к следственным действиям пятого президента Петра Порошенко, который в деле проходит как свидетель.

Справка. 21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной госизмены Порошенко. Следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

Читайте также: Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко

Напишите нам
керченский пролив агрессия рф моряки гбр Роман Труба Петр Порошенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 