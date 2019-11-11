ГБР - о событиях в Керченском проливе: Против моряков дел нет

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований не открывало дела против украинских моряков за события в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что следователи в рамках производства по этим событиям выясняют наличие возможных правонарушений в действиях украинской власти.

"Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - пояснил Труба.

В рамках расследования, сообщает директор бюро, следователи назначают допросы моряков, экспертизы и изымают документы. Труба также призвал присоединиться к следственным действиям пятого президента Петра Порошенко, который в деле проходит как свидетель.

Справка. 21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной госизмены Порошенко. Следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко проходит как свидетель в 13 производствах. Пятый президент, по информации ГБР на 30 октября, проигнорировал 15 допросов

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