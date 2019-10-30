"Использует свой статус". Порошенко не был на 15 допросах - ГБР

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что пятый президент Петр Порошенко 15 раз не явился в ведомство на допросы. Об этом Труба рассказал в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что в настоящее время бюро расследует 13 производств, в которых фигурирует имя пятого президента. Расследование в них, по словам Трубы, находится на разных этапах и стадиях.

"Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас в ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от многих правоохранительных органов", - добавил он.

Во всех производствах, подчеркнул директор ГБР, Порошенко проходит как свидетель. "15 раз экс-президент Порошенко не явился на допросы", - заявил Труба. И добавил: для неявки на допросы экс-президент использует свой статус народного депутата.

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"Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены и нет, но в трех уголовных производствах мы идем к этому", - рассказал Труба, но не стал уточнять, о каких именно идет речь.

В свою очередь адвокат Илья Новиков, представляющий интересы Порошенко, заявил, что "ни один вызов на допрос не оставался без ответа". Он пояснил, что сторона защиты выступает за проведение с ГБР "одной полноценной беседы в заранее определенную дату".

1 октября Труба сообщил, что Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел . Во всех он проходит в качестве свидетеля. Позже стало известно, о каких именно производствах идет речь.

фигурантом 12 уголовных дел Позже стало известно, о каких именно производствах идет речь. 18 октября генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко.

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