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"Использует свой статус". Порошенко не был на 15 допросах - ГБР

"Использует свой статус". Порошенко не был на 15 допросах - ГБР - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
30.10.2019, 17:32

Защита пятого президента предлагает провести "одну полноценную беседу"

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что пятый президент Петр Порошенко 15 раз не явился в ведомство на допросы. Об этом Труба рассказал в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что в настоящее время бюро расследует 13 производств, в которых фигурирует имя пятого президента. Расследование в них, по словам Трубы, находится на разных этапах и стадиях.

"Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас в ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от многих правоохранительных органов", - добавил он.

Во всех производствах, подчеркнул директор ГБР, Порошенко проходит как свидетель. "15 раз экс-президент Порошенко не явился на допросы", - заявил Труба. И добавил: для неявки на допросы экс-президент использует свой статус народного депутата.

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"Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены и нет, но в трех уголовных производствах мы идем к этому", - рассказал Труба, но не стал уточнять, о каких именно идет речь.

В свою очередь адвокат Илья Новиков, представляющий интересы Порошенко, заявил, что "ни один вызов на допрос не оставался без ответа". Он пояснил, что сторона защиты выступает за проведение с ГБР "одной полноценной беседы в заранее определенную дату".

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Петр Порошенко Роман Труба допросы гбр уголовные производства
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