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Порошенко отреагировал на задержание Гладковского: видео

Порошенко отреагировал на задержание Гладковского: видео - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
18.10.2019, 16:44

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ", - отметил пятый президент

Пятый президент Петр Порошенко считает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО и своего бизнес-партнера Олега Гладковского "шоу". Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто", - написал он.

При этом Порошенко добавил, что именно такое впечатление производит принятый сегодня в первом чтении бюджет.

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Петр Порошенко подозрение богдан олег гладковский
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