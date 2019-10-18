Порошенко отреагировал на задержание Гладковского: видео

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко считает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО и своего бизнес-партнера Олега Гладковского "шоу". Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто", - написал он.

При этом Порошенко добавил, что именно такое впечатление производит принятый сегодня в первом чтении бюджет.