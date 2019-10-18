Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Детективы НАБУ сообщили экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозрение согласовано руководителем САП Назаром Холодницким. Правоохранители утверждают, что бывший чиновник использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды предприятием Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. По версии следствия, Гладковский обеспечил включение в гособоронзаказ грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, в результате чего государству были нанесены убытки в размере более 10,6 млн грн.

Также Гладковского обвиняют в том, что он не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в центре Киева - $64500 за 2016-2018 годы.

Решается вопрос о выборе подозреваемому меры пресечения.

Вчера Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь.

Гладковского задержали Позже Гладковский заявил, что объявляет голодовку

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