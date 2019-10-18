Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)
18.10.2019, 14:44

Следствие утверждает, что он добился закупки грузовиков для гособоронзаказа по завышенным ценам

Детективы НАБУ сообщили экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозрение согласовано руководителем САП Назаром Холодницким. Правоохранители утверждают, что бывший чиновник использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды предприятием Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. По версии следствия, Гладковский обеспечил включение в гособоронзаказ грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, в результате чего государству были нанесены убытки в размере более 10,6 млн грн.

Также Гладковского обвиняют в том, что он не задекларировал доходы жены от сдачи недвижимости в центре Киева - $64500 за 2016-2018 годы.

Решается вопрос о выборе подозреваемому меры пресечения.

Читайте также: Гладковский и коррупция. Что надо знать об этой истории - коротко

Напишите нам
набу богдан моторс олег гладковский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 