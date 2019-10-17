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Гладковский хотел покинуть Украину: его задержали детективы НАБУ

Гладковский хотел покинуть Украину: его задержали детективы НАБУ - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)
17.10.2019, 13:51

Гладковский якобы хотел покинуть страну и был задержан детективами НАБУ

Фигурант журналистского расследования о хищении в оборонном комплексе экс-первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский якобы хотел покинуть Украину, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. 

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В пресс-службе НАБУ сообщили, что он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

"Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия. Детали - со временем", - говорится в заявлении. 

Бывший народный депутат Сергей Лещенко опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию якобы задержания Гладковского детективами НАБУ. Он написал, что, после неудачной попытки покинуть страну, бывший чиновник был задержан в ресторане на Бориспольской трассе.

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