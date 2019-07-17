НАБУ вызвало Олега Гладковского на допрос - Интерфакс

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Издательство информирует, что Гладковского вызвали на допрос на 14:00, 17 июля в среду, в рамках расследования уголовного производства о коррупции на госпредприятии Укроборонпром.

В пресс-центре НАБУ отказались от комментариев.

25 февраля программа "Наші гроші" обнародовала расследование по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

Экс-замсекретаря СНБО подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупалась в Российской Федерации, одновременно назвав расследование Наших грошей "враньем" и "грязными технологиями".

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