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17.07.2019, 13:08

НАБУ вызвало Олега Гладковского на допрос - Интерфакс

НАБУ вызвало Олега Гладковского на допрос - Интерфакс - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Как сообщает издательство, экс-замсекретаря СНБО вызван на допрос в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в Укроборонпроме

Экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.  

Издательство информирует, что Гладковского вызвали на допрос на 14:00, 17 июля в среду, в рамках расследования уголовного производства о коррупции на госпредприятии Укроборонпром. 

В пресс-центре НАБУ отказались от комментариев.   

25 февраля программа "Наші гроші" обнародовала расследование по разоблачению махинаций группы лиц с участием сына Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам. 

Экс-замсекретаря СНБО подтвердил, что часть запчастей для украинской армии закупалась в Российской Федерации, одновременно назвав расследование Наших грошей "враньем" и "грязными технологиями".

Смотрите также: Гладковский получал откаты с махинаций своего сына – Наші гроші

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Теги: укроборонпром, набу, олег гладковский
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