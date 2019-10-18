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Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко

Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.10.2019, 20:04

О сроках генпрокурор говорить не стал

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады рассказал, планирует ли Генпрокуратура вручать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Отвечая на соответствующий вопрос, Рябошапка отметил: "Когда следователь решит, что доказательств достаточно, прокурор с ним согласится, скажет, что подозрение обоснованно - тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду, по снятию неприкосновенности".

На уточняющий вопрос, в какие сроки это возможно, генпрокурор отвечать не стал. "Не скажу", - сказал он.

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генпрокуратура Петр Порошенко подозрение руслан рябошапка
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