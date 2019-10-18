Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады рассказал, планирует ли Генпрокуратура вручать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
Отвечая на соответствующий вопрос, Рябошапка отметил: "Когда следователь решит, что доказательств достаточно, прокурор с ним согласится, скажет, что подозрение обоснованно - тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду, по снятию неприкосновенности".
На уточняющий вопрос, в какие сроки это возможно, генпрокурор отвечать не стал. "Не скажу", - сказал он.
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