Рябошапка рассказал о возможном подозрении для Порошенко

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады рассказал, планирует ли Генпрокуратура вручать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Отвечая на соответствующий вопрос, Рябошапка отметил: "Когда следователь решит, что доказательств достаточно, прокурор с ним согласится, скажет, что подозрение обоснованно - тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду, по снятию неприкосновенности".

На уточняющий вопрос, в какие сроки это возможно, генпрокурор отвечать не стал. "Не скажу", - сказал он.

1 октября директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел . Во всех он проходит в качестве свидетеля.

Роман Труба фигурантом 12 уголовных дел Позже стало известно, о каких именно производствах идет речь.

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