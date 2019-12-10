У Порошенко ответили на новое дело ГБР из-за минских соглашений

Головань Игорь

Экс-замглавы АП Андрей Портнов и глава ГБР Роман Труба пытаются объявить государственной изменой минские соглашения, благодаря которым удалось остановить агрессию России против Украины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

Заявление Портнова по делу моряков было привязано к рассмотрению дела Международным трибуналом по морскому праву, считает он, а заявление о минских соглашениях - к нормандскому саммиту.

"Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии, которая способна нанести мощных урон врагу", - сказал Головань.

По мнению адвоката, обвинение, поданное в ГБР Портновым, на самом деле направлено не против Порошенко, а против президента Владимира Зеленского и всей его команды, для которых минские соглашения – основа работы нормандского формата.

"Агентам влияния государства-агрессора главное - нанести вред Украине", - отметил Головань.

3 декабря Рада приняла закон о реформе ГБР, согласно которому полномочия директора бюро Романа Трубы досрочно прекратятся в момент вступления в силу данного закона.