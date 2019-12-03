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Верховная Рада проголосовала за отставку Романа Трубы

Верховная Рада проголосовала за отставку Романа Трубы - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.12.2019, 12:08

Нового директора ГБР определит конкурсная комиссия

Полномочия директора Государственного бюро расследований Романа Трубы досрочно прекратятся в момент вступления в силу закона о реформе ГБР, принятого сегодня Верховной Радой.

"За" принятие закона проголосовали 250 депутатов.

Также прекратятся полномочия его первого заместителя и заместителя. В течение пяти дней президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР. Верховная Рада и Кабмин в течение 30 дней должны будут определиться со своими представителями в конкурсной комиссии, которая проведет отбор на должность директора ГБР.

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Роман Труба отставка гбр
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