Верховная Рада проголосовала за отставку Романа Трубы

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полномочия директора Государственного бюро расследований Романа Трубы досрочно прекратятся в момент вступления в силу закона о реформе ГБР, принятого сегодня Верховной Радой.

"За" принятие закона проголосовали 250 депутатов.



Также прекратятся полномочия его первого заместителя и заместителя. В течение пяти дней президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР. Верховная Рада и Кабмин в течение 30 дней должны будут определиться со своими представителями в конкурсной комиссии, которая проведет отбор на должность директора ГБР.

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