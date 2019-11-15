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Рада готова досрочно прекратить полномочия Трубы

Рада готова досрочно прекратить полномочия Трубы - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.11.2019, 16:35

Поправка к законопроекту о реформе ГБР, предполагающая перезагрузку всего руководства бюро, принята голосами 259 депутатов

Верховная Рада проголосовала за поправку №320 к законопроекту о реформе Главного бюро расследований, согласно которой, в случае принятия законопроекта, полномочия директора бюро Романа Трубы и его заместителей будут прекращены досрочно.

Поправка в среду была поддержана профильным комитетом, а сегодня поставлена на подтверждение в зале парламента. За ее принятие проголосовали 259 нардепов, против - 4, воздержались 60.

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Необходимость перезагрузки руководства ГБР глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (Слуга народа) объяснил тем, что законопроект изменит статус бюро и расширит его полномочия, поэтому конкурсная комиссия должна выбрать нового директора. 

Директор ГБР Роман Труба выступил против принятия данной правки. По его словам, к бюро есть претензии у чиновников, являющихся фигурантами уголовных дел ГБР.

  • 17 октября Рада приняла законопроект о реформе ГБР в первом чтении.

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