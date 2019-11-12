ГБР получило доступ к Стратегическому плану применения ВСУ: скан

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Госбюро расследований получило разрешение суда на временный доступ к Стратегическому плану применения ВСУ и других составных сил обороны отпора вооруженной агрессии, который относится к документам под грифом "Особой важности". Об этом говорится в решении Печерского районного суда от 31 октября 2019 года.

Скрин документа:

Доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу") из Черного в Азовское море через Керченский пролив, "что привело к тяжелым последствиям".

LIGA.net выясняет обстоятельства и факт получения следователем ГБР доступа к совершенно секретным документам Генштаба.

Справка. 21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной госизмены пятого президента Петра Порошенко. Следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив. Тогда были ранены несколько украинских моряков.