Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ГБР получило доступ к Стратегическому плану применения ВСУ: скан

ГБР получило доступ к Стратегическому плану применения ВСУ: скан - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)
12.11.2019, 12:33

Временный доступ предоставлен по досудебному расследованию дела о переходе корабельной группы ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года

Госбюро расследований получило разрешение суда на временный доступ к Стратегическому плану применения ВСУ и других составных сил обороны отпора вооруженной агрессии, который относится к документам под грифом "Особой важности". Об этом говорится в решении Печерского районного суда от 31 октября 2019 года.

Скрин документа:

Доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу") из Черного в Азовское море через Керченский пролив, "что привело к тяжелым последствиям".

LIGA.net выясняет обстоятельства и факт получения следователем ГБР доступа к совершенно секретным документам Генштаба.

Справка. 21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной госизмены пятого президента Петра Порошенко. Следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича. Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив. Тогда были ранены несколько украинских моряков.  

Напишите нам
керченский пролив моряки гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 