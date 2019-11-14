Комитет Рады поддержал поправку о ГБР: перезапускает руководство

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку законопроекта 2116 о внесении изменений в закон о Государственном бюро расследований, которая предусматривает перезапуск ГБР. Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании 13 ноября, сообщает Укринформ.

В поправке №320 говорится, что полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно. "Мы сейчас фактически меняем структуру органа. Он будет одним из самых влиятельных правоохранительных органов в стране. Когда мы полностью меняем функционал и влияние ГБР, предоставляем ему больше полномочия, то должны и перезапустить руководство", - сказала член комитета, депутат от партии Голос Александра Устинова.

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Директор ГБР Роман Труба выступил против принятия данной правки. По его словам, к бюро есть претензии у чиновников, являющихся фигурантами уголовных дел ГБР.

"Не нравится работа ГБР? Да, не нравится тем, кому объявлено подозрение и кому будет объявлено подозрение. Петр Порошенко ждет момента, когда будет уволен директор Государственного бюро расследований. Когда кто-то хочет, чтобы именно за это увольняли руководство ГБР, то он умышленно или неумышленно становится на сторону тех чиновников. Это как раз в тот момент, когда в будущем будут горячие подозрения", - отметил он.

Парламентский комитет поддержал поправку, которая предусматривает создание конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР. Комитет также поддержал перевод следователей и прокуроров по делам Майдана из Генпрокуратуры в ГБР без конкурса.

После этого члены комитета проголосовали за включение законопроекта №2116 ко второму чтению за основу и в целом.