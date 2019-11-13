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Дело бронежилетов. ГБР проверяет закупку питания для армии

Дело бронежилетов. ГБР проверяет закупку питания для армии - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.11.2019, 20:37

Труба обещает дать оценку действиям чиновников Минобороны

Государственное бюро расследований в рамках дела о некачественных бронежилетах для Министерства обороны проверяет факты закупки продуктов питания для армии. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу подчеркнуть, что мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов... эта группировка осуществляла и другие закупки, в том числе, закупку питания для армии", - сказал Труба.

По его словам, после результатов проверки будет дана оценка всем чиновникам оборонного ведомства, причастность которых будет установлена.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн гривень. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко с залогом 76 млн гривень: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. 

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бронежилеты гбр проверка питание для армии
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