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Бракованные бронежилеты. В закупке подозревают топ-лиц Минобороны

Бракованные бронежилеты. В закупке подозревают топ-лиц Минобороны - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 16:48

По словам директора ГБР, закупленные бронежилеты простреливаются

В деле о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил подозрения объявлены пятерым топ-чиновникам ВСУ, которые "были и есть ответственными" за прием и контроль качества вещевого имущества. Об этом сегодня на брифинге заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.

По его словам, было установлено, что по предварительному сговору чиновники якобы закупили некачественное имущество для ВСУ по завышенным ценам.

"Речь идет о бронежилетах первого-четвертого класса защиты, которые простреливаются…Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также четырем высоким должностным лицам главного управления ВСУ - это заместители управлений и начальник отдела", - сказал он.

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Роман Труба ВСУ минобороны бронежилет
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