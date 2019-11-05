Бракованные бронежилеты. В закупке подозревают топ-лиц Минобороны

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В деле о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил подозрения объявлены пятерым топ-чиновникам ВСУ, которые "были и есть ответственными" за прием и контроль качества вещевого имущества. Об этом сегодня на брифинге заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.

По его словам, было установлено, что по предварительному сговору чиновники якобы закупили некачественное имущество для ВСУ по завышенным ценам.

"Речь идет о бронежилетах первого-четвертого класса защиты, которые простреливаются…Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также четырем высоким должностным лицам главного управления ВСУ - это заместители управлений и начальник отдела", - сказал он.

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