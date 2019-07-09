ГБР: Минобороны покупает бракованные бронежилеты - видео

Государственное бюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

Следователи бюро у себя в презентации указали, что бронежилет "Корсар" М3с первого класса защиты не должен простреливаться в случае атмосферных осадков или погружения в воду и что при намокании он теряет свои свойства на 20-30 процентов. Затем они сообщили, что во время следственных действий бронежилеты этого класса простреливались, однако про намокание ничего сказано не было. Бронежилет не выдержал испытаний при обстреле пистолетными патронами 9х18 мм с использованием пистолета 9 мм ПМ.

О бронежилетах "Корсар" М3с следователи ГБР рассказали, что те не выдержали обстрела из винтовки пулями 7,62 мм и из АК-74 пулями 5,45 мм. При этом уточнялось, что на серии из трех выстрелов из винтовки и АК-47 пришлось по одному пробитию бронежилета. Не указано, намокали ли жилеты перед испытаниями.

ГБР приводит разговор якобы руководства структурного подразделения Минобороны (Военнослужащий 1, Военнослужащий 2, Военнослужащий 3) о несоответствиях бронежилетов, о которых сообщила технолог производителя:

"...А что сказала эта технолог, что вы там нарешали?.. А она предварительно знает, сколько у них там таких бракованных?.. Я так понимаю, что там все, какие догадывались?.. Немного? Ну хорошо, тогда держи меня в курсе", - говорит Военнослужащий 3.

Вчера сообщалось, что после заявления главы ГБР Романа Трубы, что некоторые бронежилеты, которые закупает Минобороны, простреливаются, в министерстве решили показать, как проверяют жилеты.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в армию.