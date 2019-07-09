ГБР: Минобороны покупает бракованные бронежилеты - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Госбюро расследований опубликовало видео якобы беседы чиновников Минобороны о закупке бракованных бронежилетов

Государственное бюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

Следователи бюро у себя в презентации указали, что бронежилет "Корсар" М3с первого класса защиты не должен простреливаться в случае атмосферных осадков или погружения в воду и что при намокании он теряет свои свойства на 20-30 процентов. Затем они сообщили, что во время следственных действий бронежилеты этого класса простреливались, однако про намокание ничего сказано не было. Бронежилет не выдержал испытаний при обстреле пистолетными патронами 9х18 мм с использованием пистолета 9 мм ПМ.

О бронежилетах "Корсар" М3с следователи ГБР рассказали, что те не выдержали обстрела из винтовки пулями 7,62 мм и из АК-74 пулями 5,45 мм. При этом уточнялось, что на серии из трех выстрелов из винтовки и АК-47 пришлось по одному пробитию бронежилета. Не указано, намокали ли жилеты перед испытаниями.

ГБР приводит разговор якобы руководства структурного подразделения Минобороны (Военнослужащий 1, Военнослужащий 2, Военнослужащий 3) о несоответствиях бронежилетов, о которых сообщила технолог производителя:
"...А что сказала эта технолог, что вы там нарешали?.. А она предварительно знает, сколько у них там таких бракованных?.. Я так понимаю, что там все, какие догадывались?.. Немного? Ну хорошо, тогда держи меня в курсе", - говорит Военнослужащий 3.

Вчера сообщалось, что после заявления главы ГБР Романа Трубы, что некоторые бронежилеты, которые закупает Минобороны, простреливаются, в министерстве решили показать, как проверяют жилеты.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

Из-за расследования ГБР Минобороны может принимать бронежилеты на склады, но пока не может поставлять их в армию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, минобороны, армия, видео, гбр, бронежилет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ГБР: Минобороны покупает бракованные бронежилеты - видео
ГБР: Минобороны покупает бракованные бронежилеты - видео
Немцы показали автоматическую систему посадки самолета - видео
Немцы показали автоматическую систему посадки самолета - видео
Звезда YouTube попугай Снежок реально танцует - ученые: видео
Звезда YouTube попугай Снежок реально танцует - ученые: видео
Транспорт АМКУ открыл дело о продаже Богуслаевым Мотор Сичи
В июле Укрэнерго выставит два счета за свои услуги
ТЭК В июле Укрэнерго выставит два счета за свои услуги
Киевхлеб окончательно проиграл дело о тортах против АМКУ и Roshen
Продовольствие Киевхлеб окончательно проиграл дело о тортах против АМКУ и Roshen
Популярное
фото/видео
ГБР: Минобороны покупает бракованные бронежилеты - видео
ГБР: Минобороны покупает бракованные бронежилеты - видео
Турция перебрасывает военных и технику на границу с Сирией: фото
Турция перебрасывает военных и технику на границу с Сирией: фото 12:50
Звезда YouTube попугай Снежок реально танцует - ученые: видео
Звезда YouTube попугай Снежок реально танцует - ученые: видео 09:14
Боевики ударили "Горынычем" у Марьинки: видео мощнейшего взрыва
Боевики ударили "Горынычем" у Марьинки: видео мощнейшего взрыва 08:36
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 