Минобороны: ГБР сфабриковало аудио о бракованных бронежилетах

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Аудиозапись разговоров чиновников министерства обороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованной. Монтаж аудиозаписи осуществлен ГБР с целью дискредитации Минобороны. Об этом заявил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, передает Укринформ.

По его с ловам, в обнародованной аудиозаписи сначала речь шла о партии бронежилетов, а затем туда добавили фрагмент разговора, который не касается этой партии.

"Туда добавляют информацию, которая у нас была при разработке технических условий по новому бронежилета, где мы его проверяли", - заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде ​​разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые не закупались для армии.

Монтаж аудиозаписи по мнению представителей Минобороны направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему ГБР не обнародовало всю запись разговора.

Отвечая на вопрос относительно экспертизы, проведенной ГБР, представитель Минобороны сообщил, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями ГБР - из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, которым боеприпасом и тому подобное.

Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизе.

Адвокат Владимир Охрименко сообщил, что по этому поводу в Печерский райсуд подали жалобу на ГБР.

9 июля Госбюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.