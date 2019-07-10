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10.07.2019, 19:18

Минобороны: ГБР сфабриковало аудио о бракованных бронежилетах

Минобороны: ГБР сфабриковало аудио о бракованных бронежилетах - Фото
Фото: скриншот видео

По словам представителя министерства, аудиозапись смонтировали из двух разных разговоров

Аудиозапись разговоров чиновников министерства обороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованной. Монтаж аудиозаписи осуществлен ГБР с целью дискредитации Минобороны. Об этом заявил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, передает Укринформ.

По его с ловам, в обнародованной аудиозаписи сначала речь шла о партии бронежилетов, а затем туда добавили фрагмент разговора, который не касается этой партии.

"Туда добавляют информацию, которая у нас была при разработке технических условий по новому бронежилета, где мы его проверяли", - заявил Марченко, пояснив, что речь идет об эпизоде ​​разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, которые не закупались для армии.

Монтаж аудиозаписи по мнению представителей Минобороны направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему ГБР не обнародовало всю запись разговора.

Отвечая на вопрос относительно экспертизы, проведенной ГБР, представитель Минобороны сообщил, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями ГБР - из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, которым боеприпасом и тому подобное.

Выход из скандальной ситуации в министерстве видят в проведении открытой независимой экспертизе. 

Адвокат Владимир Охрименко сообщил, что по этому поводу в Печерский райсуд подали жалобу на ГБР.

9 июля Госбюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию.

26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

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Теги: минобороны, бронежилет, гбр
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