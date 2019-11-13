Дело бронежилетов. Труба опубликовал видео экспертизы пластин

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба опубликовал на своем Telegram-канале видео-фрагмент баллистической экспертизы пластин по делу о закупке якобы некачественных бронежилетов.

По словам Трубы, бронежилеты имели необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Также, по словам директора ГБР, некоторые пластины не проходили баллистические испытания и часть партии не имеет протоколов лабораторных испытаний.

Труба заявил, что баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

"Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - резюмировал директор ГБР.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".