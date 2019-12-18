Рада отменила иммунитет нардепов. В Голосе говорят - это неправда

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов, принят Верховной Радой во втором чтении и в целом.

"За" проголосовали 291 нардепов, "против" - 20, воздержались - 59.

Голосование по фракциям:

Законопроект исключает из законодательства нормы, связанные с необходимостью согласия Верховной Рады на открытие уголовного производства против нардепов. Теперь такие дела сможет открывать генпрокурор, а право вести расследования против нардепов получили ГБР и НАБУ. Для задержания, обыска и прослушки депутата потребуется решение судьи и согласие генпрокурора. Также большинство ходатайств о следственных действиях против нардепа должны будут рассматриваться судом в его присутствии.

Партия Голос заявила, что принятый закон фактически возвращает депутатскую неприкосновенность, поскольку в нем якобы говорится, что правоохранители не могут привлечь депутата к ответственности во время, когда он осуществляет свои полномочия. В Голосе утверждают, что депутат осуществляет свои полномочия все пять лет, на которые избраны, поэтому адвокаты смогут остановить любые дела против нардепов.

В то же время, председатель профильного комитета Рады Денис Монастырский утверждает, что в законе речь идет только об отсутствии ответственности за высказывания, а не за любые действия.