Рада в первом чтении отменила нормы об иммунитете депутатов

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.

"За" проголосовали 253 нардепов, "против" - 15, воздержались - 80.

Голосование по фракциям:

Законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали уже принятым изменениям в Конституцию, которые отменили депутатский иммунитет. Если закон будет принят в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора.

19 сентября Рада пыталась пыталась принять эти нормы в рамках законопроекта 1009, но тогда голосов не хватило.

4 октября во фракции Слуга народа пообещали внести отдельный законопроект о неприкосновенности депутатов.

Читайте также: Верховная Рада проголосовала за отставку Романа Трубы