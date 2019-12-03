Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада в первом чтении отменила нормы об иммунитете депутатов

Рада в первом чтении отменила нормы об иммунитете депутатов - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.12.2019, 16:54

Для задержания нардепа понадобится решение судьи и согласие генпрокурора

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.

"За" проголосовали 253 нардепов, "против" - 15, воздержались - 80.

Голосование по фракциям:

Законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали уже принятым изменениям в Конституцию, которые отменили депутатский иммунитет. Если закон будет принят в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора.

  • 19 сентября Рада пыталась пыталась принять эти нормы в рамках законопроекта 1009, но тогда голосов не хватило
  • 4 октября во фракции Слуга народа пообещали внести отдельный законопроект о неприкосновенности депутатов.

Читайте также: Верховная Рада проголосовала за отставку Романа Трубы

Напишите нам
верховная рада неприкосновенность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 