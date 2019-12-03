Рада в первом чтении отменила нормы об иммунитете депутатов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.
"За" проголосовали 253 нардепов, "против" - 15, воздержались - 80.
Голосование по фракциям:
Законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали уже принятым изменениям в Конституцию, которые отменили депутатский иммунитет. Если закон будет принят в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора.
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