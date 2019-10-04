В Слуге народа сказали, что будет с обыском и прослушкой нардепов

Порядок задержания, обыска и прослушивания народных депутатов будет внесен в Верховную Раду отдельным законопроектом от фракции Слуга народа. Об этом сообщил журналистам глава Комитета парламента по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
"Именно эта позиция разделила зал и было много замечаний к тому, каким именно образом это должно происходить, мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли те нормы, которые будут касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов", - рассказал Монастырский.
Нардеп сообщил, что фракция СН подпишет законопроект, и поделился, что, в общих чертах, будет в нем предложено: "Речь идет о том, что как и любой специальный субъект, речь об адвокатах, например, что согласовывать подобные ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать судья апелляционного суда".
Монастырский подчеркнул, что с момента начала действия закона о снятии депутатской неприкосновенности (1 января 2020 года), Рада не сможет давать согласие, или несогласие, на задержание, обыск и открытие уголовного производства против нардепов.
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