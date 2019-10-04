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ГБР: Пашинскому вручено подозрение в преступлении

ГБР: Пашинскому вручено подозрение в преступлении - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 15:17

В Госбюро решили "воскресить" ранее закрытое Генпрокуратурой дело о применении депутатом оружия

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении народному депутату V-VIII созывов Сергею Пашинскому в причинении тяжкого телесного повреждения. Об этом, не называя фамилии депутата, сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет об инциденте 31 декабря 2016 года, когда Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Пострадавшим оказался 38-летний житель Васильковского района Вячеслав Химикус. Было открыто уголовное производство.

В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело в связи с отсутствием в действиях Пашинского и Химикуса состава уголовных правонарушений. Химикус подал жалобу в ЕСПЧ.

Сегодня ГБР пишет, что досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 г между Пашинским и Химикусом состоялся словесный конфликт. Во время него депутат из зарегистрированного пистолета Glock 19 выстрелил оппоненту в ногу. Химикус, по информации ГБР, получил осколочный перелом бедренной кости левой ноги.

Такие повреждения считаются тяжкими, отметили в бюро. Действия подозреваемого Пашинского получили соответствующую квалификацию по ч.1 ст. 121 УК.

Сейчас решается вопрос об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

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оружие сергей пашинский гбр вячеслав химикус
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