ГБР: Пашинскому вручено подозрение в преступлении

Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении народному депутату V-VIII созывов Сергею Пашинскому в причинении тяжкого телесного повреждения. Об этом, не называя фамилии депутата, сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет об инциденте 31 декабря 2016 года, когда Пашинский, якобы защищаясь от нападения со стороны пьяного мужчины, применил огнестрельное оружие. Пострадавшим оказался 38-летний житель Васильковского района Вячеслав Химикус. Было открыто уголовное производство.

В августе 2017 года Генпрокуратура закрыла дело в связи с отсутствием в действиях Пашинского и Химикуса состава уголовных правонарушений. Химикус подал жалобу в ЕСПЧ.

Сегодня ГБР пишет, что досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 г между Пашинским и Химикусом состоялся словесный конфликт. Во время него депутат из зарегистрированного пистолета Glock 19 выстрелил оппоненту в ногу. Химикус, по информации ГБР, получил осколочный перелом бедренной кости левой ноги.

Такие повреждения считаются тяжкими, отметили в бюро. Действия подозреваемого Пашинского получили соответствующую квалификацию по ч.1 ст. 121 УК.

Сейчас решается вопрос об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.