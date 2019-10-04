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Рада одобрила прослушку для ГБР и НАБУ, но защитила депутатов

Рада одобрила прослушку для ГБР и НАБУ, но защитила депутатов - Фото
Фото: скриншот трансляции заседания Верховной Рады
04.10.2019, 14:12

Парламент оставил в силе иммунитет депутатов в Уголовном процессуальном кодексе

исправлено

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №1009.

За проголосовали 330 депутатов после того, как были рассмотрены технико-юридические правки к проекту.

Закон дает Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований право осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины.

Однако норму об отмене обязанности правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов парламент не принял.

"С такими изменениями в УПК, НАБУ не сможет прослушивать и обыскивать депутатов без 226 голосов в Раде. То есть отмена неприкосновенности в Конституции было популизмом и теперь нардепы не готовы отдавать свой иммунитет, хотя обещали это своим избирателям", - комментирует председатель правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

Кроме того, жалуются в ЦПК, депутаты оставили в действующей редакции часть "правок Лозового", которыми остаются в силе ограничения сроков досудебного расследования. 

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