Комитет Рады хочет укрепить неприкосновенность депутатов - ЦПК

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил ко второму чтению законопроект №2237 о фактической отмене депутатской неприкосновенности, существенно усложнив некоторые этапы расследования против депутатов. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Там отметили, что редакция, которую предложил комитет, усложняет расследования против депутатов даже по сравнению с текущей ситуацией.

Депутаты оставили нормы, по которым уголовное производство против народного депутата может начать исключительно генеральный прокурор. Это означает, что открытие дела против какого-либо депутата будет зависеть от фигуры генпрокурора, считают в ЦПК.

Сейчас открыть дело против депутата может любой следователь или прокурор. Комитет отверг собственное решение, где обещал предоставить право начинать следствие и другим органам.

Также комитет предложил в законопроект правку, согласно которой большинство ходатайств следователей на стадии досудебного расследования должны рассматриваться при обязательном присутствии депутата. К примеру, если следователь захочет получить доступ к банковским документам депутата, он не сможет этого сделать, пока народный избранник не явится лично в суд.

Также следователь не сможет арестовать оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства, отмечают в ЦПК.

3 декабря Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.