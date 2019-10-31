Рада лишила нардепа Дубневича неприкосновенности

Ярослав Дубневич (Фото: скриншот из видео 112 Украина/Youtube)

Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Ярослава Дубневича.

"За" согласие на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 нардепов, "против" - 0, воздержались 38.

"За" согласие на задержание проголосовали 241 нардеп, "против" - 8, воздержались 96.

Голосование по фракциям:

"За" согласие на арест проголосовали 229 нардепов, "против" - 8, воздержались 94.

Голосование по фракциям:

Депутата подозревают в нанесении государству ущерба почти на 93 млн грн.

Сам Дубневич обвинения назвал абсурдными, а внесение представления на него - политическим популизмом. По его словам, детективы не предоставили никаких доказательств его вины, кроме "смонтированного НАБУ видео", которое было продемонстрировано вчера на заседании комитета. "Конечно, я вижу в этом только политические основания... Я не совершал того, в чем меня обвиняют", - отметил он.

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