Рада лишила нардепа Дубневича неприкосновенности

Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Ярослава Дубневича.
"За" согласие на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 нардепов, "против" - 0, воздержались 38.
"За" согласие на задержание проголосовали 241 нардеп, "против" - 8, воздержались 96.
Голосование по фракциям:
"За" согласие на арест проголосовали 229 нардепов, "против" - 8, воздержались 94.
Голосование по фракциям:
Депутата подозревают в нанесении государству ущерба почти на 93 млн грн.
Сам Дубневич обвинения назвал абсурдными, а внесение представления на него - политическим популизмом. По его словам, детективы не предоставили никаких доказательств его вины, кроме "смонтированного НАБУ видео", которое было продемонстрировано вчера на заседании комитета. "Конечно, я вижу в этом только политические основания... Я не совершал того, в чем меня обвиняют", - отметил он.
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