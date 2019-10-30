Слуга народа проголосует за снятие с Дубневича неприкосновенности

Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)

Фракция Слуга народа проголосует за снятие неприкосновенности с депутата из группы За будущее Ярослава Дубневича. Об этом в комментарии журналистам рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И, я думаю, что большинство депутатов будут поддерживать остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - заявил Корниенко.

Сегодня комитет Рады по регламенту и депутатской этике рассмотрит представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о согласии парламента на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрания меры пресечения в виде ареста. На заседание комитета приглашены Рябошапка и Дубневич.