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Слуга народа проголосует за снятие с Дубневича неприкосновенности

Слуга народа проголосует за снятие с Дубневича неприкосновенности - Фото
Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)
30.10.2019, 13:34

Сегодня пройдет заседание комитета, на котором рассмотрят представление генпрокурора

Фракция Слуга народа проголосует за снятие неприкосновенности с депутата из группы За будущее Ярослава Дубневича. Об этом в комментарии журналистам рассказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

"Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И, я думаю, что большинство депутатов будут поддерживать остальные меры, если прокуратура будет просить об этом", - заявил Корниенко.

Сегодня комитет Рады по регламенту и депутатской этике рассмотрит представление генерального прокурора Руслана Рябошапки о согласии парламента на привлечение Дубневича к уголовной ответственности, задержание и избрания меры пресечения в виде ареста. На заседание комитета приглашены Рябошапка и Дубневич.

  • 17 октября подал в Верховную Раду представление о привлечении Дубневича к уголовной ответственности. Депутата подозревают в нанесении государства ущерба почти на 93 млн грн.
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Ярослав Дубневич гпу неприкосновенность
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