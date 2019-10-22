Рябошапка прояснил позицию ГПУ по иммунитету нардепов

Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

После 1 января прокуратура не будет применять нормы законов о неприкосновенности депутатов, поскольку они противоречат Конституции. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

"Нормы Конституции являются нормами прямого действия... Поскольку Конституция не предусматривает особого правового режима для народных депутатов, очевидно, что для нас (прокуратуры - ред.) не будет оснований применять те нормы, которые устанавливают особый правовой режим", - сказал он.

Комментируя возможность развала из-за этого дел в суде, Рябошапка заявил, что, "учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно", но он будет настаивать на приоритете Конституции и руководствоваться в первую очередь ей.

В то же время, комментируя законопроект, поданный депутатами Слуги народа, который предусматривает согласование следственных действий в отношении нардепов с генеральным прокурором, Рябошапка заявил, что до некоторой степени разделяет желание депутатов быть защищенными от произвола прокуроров и следователей, поэтому считает возможным установление для депутатов режима дополнительных гарантий, как для адвокатов.