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Рябошапка прояснил позицию ГПУ по иммунитету нардепов

Рябошапка прояснил позицию ГПУ по иммунитету нардепов - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
22.10.2019, 11:09

Даже если в законах останется особый статус депутатов, генпрокурор настаивает на приоритете Конституции

После 1 января прокуратура не будет применять нормы законов о неприкосновенности депутатов, поскольку они противоречат Конституции. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

"Нормы Конституции являются нормами прямого действия... Поскольку Конституция не предусматривает особого правового режима для народных депутатов, очевидно, что для нас (прокуратуры - ред.) не будет оснований применять те нормы, которые устанавливают особый правовой режим", - сказал он.

Комментируя возможность развала из-за этого дел в суде, Рябошапка заявил, что, "учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно", но он будет настаивать на приоритете Конституции и руководствоваться в первую очередь ей.

В то же время, комментируя законопроект, поданный депутатами Слуги народа, который предусматривает согласование следственных действий в отношении нардепов с генеральным прокурором, Рябошапка заявил, что до некоторой степени разделяет желание депутатов быть защищенными от произвола прокуроров и следователей, поэтому считает возможным установление для депутатов режима дополнительных гарантий, как для адвокатов.

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гпу неприкосновенность руслан рябошапка
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