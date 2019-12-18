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НАБУ и САП - Зеленскому: Ветируйте "снятие иммунитета с нардепов"

НАБУ и САП - Зеленскому: Ветируйте "снятие иммунитета с нардепов" - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)
18.12.2019, 17:58

Сегодня Рада приняла закон №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью нардепов

Законопроект №2237, который ранее приняла Верховная рада, убирающий из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов, якобы снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на законопроект.

В соответствии с проектом закона №2237, Генпрокурор станет единственным в Украине, кто сможет вносить ведомости о совершении уголовного правонарушения нардепом, то есть начинать расследование.

В заявлении говорится, что эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь им придется обращаться к Генпрокурору перед началом расследования. Также законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору. 

Также в заявлении говорится, что указанный законопроект частично ограничивает возможность сбора доказательств по делу: "Допустим, в рамках одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователям достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми".

  • Сегодня Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №2237который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.
  • 3 сентября Рада исключила из Конституции положения о неприкосновенности депутатов.
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Владимир Зеленский набу сап неприкосновенность депутатов
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