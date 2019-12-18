НАБУ и САП - Зеленскому: Ветируйте "снятие иммунитета с нардепов"

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Законопроект №2237, который ранее приняла Верховная рада, убирающий из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов, якобы снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на законопроект.

В соответствии с проектом закона №2237, Генпрокурор станет единственным в Украине, кто сможет вносить ведомости о совершении уголовного правонарушения нардепом, то есть начинать расследование.

В заявлении говорится, что эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь им придется обращаться к Генпрокурору перед началом расследования. Также законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору.

Также в заявлении говорится, что указанный законопроект частично ограничивает возможность сбора доказательств по делу: "Допустим, в рамках одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237, следователям достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми".