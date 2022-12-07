Три судьи Конституционного суда ушли в отставку

Конституционный суд Украины принял заявления об отставке трех судей, сообщает отдел коммуникации КСУ.

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7 декабря КСУ рассмотрел на специальном пленарном заседании заявления судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко об освобождении их от должности.

Все три заявления удовлетворены.

В июле суд заочно арестовал отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

22 сентября сообщалось, что ГБР проверит информацию журналистов о выезде из страны ряда военнообязанных граждан Украины, в том числе о незаконной переправке через границу Тупицкого.

Сергій Бережний

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