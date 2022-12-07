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Три судьи Конституционного суда ушли в отставку

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 14:04
Три судьи Конституционного суда ушли в отставку - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

Конституционный суд Украины принял заявления об отставке трех судей, сообщает отдел коммуникации КСУ.

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7 декабря КСУ рассмотрел на специальном пленарном заседании заявления судей КСУ Ирины Зовгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко об освобождении их от должности.

Все три заявления удовлетворены.

  • В июле суд заочно арестовал отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого, что позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.
  • 22 сентября сообщалось, что ГБР проверит информацию журналистов о выезде из страны ряда военнообязанных граждан Украины, в том числе о незаконной переправке через границу Тупицкого.  
Сергій Бережний
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