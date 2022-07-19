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"Исторический момент". Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 12:21
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она заявила, что 19 июля Албания и Северная Македония начинают переговоры о членстве в ЕС.

"Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем продолжать это делать", – заявила Усрсула фон дер Ляйен.

Глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски сказал, что переговоры стартовали после 17 лет ожидания.

"Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но верно вливаемся в большую европейскую семью", – написал он.

  • В марте 2020-го Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, но осенью Болгария наложила вето на переговоры о вступлении в блок новых стран.
  • 24 июня 2022-го парламент Болгарии снял вето, которое блокировало переговоры о членстве в Европейском Союзе Северной Македонии и Албании.

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Оксана Житнюк
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вступление в ЕС Албания северная македония
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