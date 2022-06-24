Парламент Болгарии разблокировал переговоры о членстве в ЕС Северной Македонии и Албании

Парламент Болгарии снял вето, которое блокировало переговоры о членстве в Европейском Союзе Северной Македонии и Албании. Об этом сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Этот шаг дает новую надежду на то, что ЕС сможет продолжить реализацию своих планов расширения на Западных Балканах в условиях продолжающейся войны России против Украины, отмечает телеканал.

На этой неделе Франция выступила с предложением разрешить этнический и культурный споры между Болгарией и Северной Македонией, который стал причиной вето.

Согласно этому предложению, Северная Македония должна будет признать в своей конституции, что болгары являются одной из составных этнических групп страны.

В пятницу Северная Македония заявила, что необходимо прояснить несколько вопросов, прежде чем она согласится на сделку.

Некоторые европейские лидеры, которые не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, аргументируют свою позицию тем, что с кандидатами на членство в Евросоюзе из числа стран Западных Балкан до сих пор не начались переговоры о вступлении в блок. При этом Черногория, Северная Македония и Албания поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Вчера на заседании Евросовета обсуждение заявок Украины и Молдовы в ЕС задерживалось, поскольку лидеры Словении, Австрии и Хорватии настаивали на включении Боснии и Герцеговины в окончательные выводы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.