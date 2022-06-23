Разногласия по поводу Боснии задерживают решение по статусу Украины в ЕС – Euronews

Обсуждение заявок Украины и Молдовы в ЕС задерживается, поскольку лидеры Словении, Австрии и Хорватии настаивают на включении Боснии и Герцеговины в окончательные выводы. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на дипломатические источники.

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Три страны сочли, что Босния, которая подала заявку на вступление в ЕС еще в 2016 году, но с тех пор не добилась большого прогресса, заслуживает предоставления статуса кандидата.

Сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в Twitter, что "когда дело доходит до статуса кандидата в члены ЕС, не должно быть стран первого или второго сорта".

"Это должно быть стратегическим интересом безопасности всего Союза, чтобы не поставить Западные Балканы в невыгодное положение", – добавил он.

Сегодня, 23 июня, в Брюсселе проходит саммит лидеров Евросоюза, на котором Украина может официально получить статус кандидата в ЕС.

Вадим Ребрина

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