В Брюсселе стартует исторический для Украины саммит лидеров ЕС – расписание

Сегодня, 23 июня, в Брюсселе стартует саммит лидеров Евросоюза, на котором Украина может официально получить статус кандидата в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета ЕС.

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Начало сегодняшнего заседания запланировано на 16:00 по Киеву. На нем лидеры планируют обсудить такие темы: расширенная Европа; Украина; заявки на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии; экономические вопросы; будущее Европы; внешние связи.

В блоках об Украине будут обсуждаться: война против РФ, российская блокада экспорта украинского зерна, дальнейшая экономическая, военно-политическая и гуманитарная поддержка Киева.

Также президент Евросовета Шарль Мишель предложит предоставить статус кандидатов Украине и Молдове, как это раньше рекомендовала сделать Еврокомиссия. Кроме того, он предложит признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии лежит в ЕС.

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Расписание саммита будет таким:

Четверг, 23 июня:

15:00. Прибытие и встреча членов Евросовета.

16:00. Обмен мнениями с главой Европарламента Робертой Метсолой.

16:30. Рабочая сессия.

20.30. Рабочий ужин.

Точное время пока неизвестно – пресс-конференция.

Пятница, 24 июня:

09:00. Прибытие, пресс-подходы.

10:00. Рабочая сессия.

Точное время пока неизвестно – совместная пресс-конференция Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Также утром, 23 июня, перед заседанием Евросовета лидеры ЕС встретятся с лидерами стран Западных Балкан.

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Марк Сировой

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