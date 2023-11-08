"Історичний день". Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

Європейська комісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Про це на брифінгу повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, сьогоднішнє рішення є "історичним".

Вона наголосила, що Україна продовжує боротися проти агресії Росії, але проводить реформи у країні навіть під час війни.

Чиновниця сказала, що під час її візиту до Києва минулими вихідними її переконали, що Україна на 90% зробила необхідні кроки для подальшої євроінтеграції.

Йдеться про судову реформу, антикорупційну програму, деолігархізацію.

"На основі цього ми рекомендували розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Також рекомендуємо, щоб були окреслені рамки цих переговорів з одночасним продовженням реформ Україною, щоб це продовжилося у 2024 році", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року. Читайте також: "Ще один критерій нашої євроінтеграції". Зеленський підписав закон про нацменшини

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