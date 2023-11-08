"Історичний день". Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС
08.11.2023, 13:27
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)
Європейська комісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Про це на брифінгу повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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За її словами, сьогоднішнє рішення є "історичним".
Вона наголосила, що Україна продовжує боротися проти агресії Росії, але проводить реформи у країні навіть під час війни.
Чиновниця сказала, що під час її візиту до Києва минулими вихідними її переконали, що Україна на 90% зробила необхідні кроки для подальшої євроінтеграції.
Йдеться про судову реформу, антикорупційну програму, деолігархізацію.
"На основі цього ми рекомендували розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Також рекомендуємо, щоб були окреслені рамки цих переговорів з одночасним продовженням реформ Україною, щоб це продовжилося у 2024 році", – сказала Урсула фон дер Ляєн.
- Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
- За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
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