RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Історичний день". Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 13:27
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Європейська комісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу. Про це на брифінгу повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, сьогоднішнє рішення є "історичним".
Вона наголосила, що Україна продовжує боротися проти агресії Росії, але проводить реформи у країні навіть під час війни.
Чиновниця сказала, що під час її візиту до Києва минулими вихідними її переконали, що Україна на 90% зробила необхідні кроки для подальшої євроінтеграції.
Йдеться про судову реформу, антикорупційну програму, деолігархізацію.
"На основі цього ми рекомендували розпочати переговори щодо вступу України в ЄС. Також рекомендуємо, щоб були окреслені рамки цих переговорів з одночасним продовженням реформ Україною, щоб це продовжилося у 2024 році", – сказала Урсула фон дер Ляєн.
  • Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Читайте також: "Ще один критерій нашої євроінтеграції". Зеленський підписав закон про нацменшини

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
європейський союзєврокомісіяєвроінтеграціяУрсула фон дер Ляєн

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 