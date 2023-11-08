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"Исторический день". Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 13:27
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Европейская комиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, сегодняшнее решение является "историческим". 
Она отметила, что Украина продолжает бороться против агрессии России, но проводит реформы в стране даже во время войны. 
Чиновница сказала, что во время ее визита в Киев на прошлых выходных ее убедили, что Украина на 90% предприняла необходимые шаги для дальнейшей евроинтеграции.
Речь идет о судебной реформе, антикоррупционной программе, деолигархизации.
"На основе этого мы рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Также рекомендуем, чтобы были очерчены рамки этих переговоров с одновременным продолжением реформ Украиной, чтобы это продолжилось в 2024 году", — сказала Урсула фон дер Ляйен. 
  • Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
  • По данным ряда западных медиа, отчет по процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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Дмитрий Гриниченко
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