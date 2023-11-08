"Исторический день". Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
08.11.2023, 13:27
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)
Европейская комиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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По ее словам, сегодняшнее решение является "историческим".
Она отметила, что Украина продолжает бороться против агрессии России, но проводит реформы в стране даже во время войны.
Чиновница сказала, что во время ее визита в Киев на прошлых выходных ее убедили, что Украина на 90% предприняла необходимые шаги для дальнейшей евроинтеграции.
Речь идет о судебной реформе, антикоррупционной программе, деолигархизации.
"На основе этого мы рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Также рекомендуем, чтобы были очерчены рамки этих переговоров с одновременным продолжением реформ Украиной, чтобы это продолжилось в 2024 году", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
- Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
- По данным ряда западных медиа, отчет по процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.
- Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.
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