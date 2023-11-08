"Исторический день". Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, сегодняшнее решение является "историческим".

Она отметила, что Украина продолжает бороться против агрессии России, но проводит реформы в стране даже во время войны.

Чиновница сказала, что во время ее визита в Киев на прошлых выходных ее убедили, что Украина на 90% предприняла необходимые шаги для дальнейшей евроинтеграции.

Речь идет о судебной реформе, антикоррупционной программе, деолигархизации.

"На основе этого мы рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Также рекомендуем, чтобы были очерчены рамки этих переговоров с одновременным продолжением реформ Украиной, чтобы это продолжилось в 2024 году", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

По данным ряда западных медиа, отчет по процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года. Читайте также: "Еще один критерий нашей евроинтеграции". Зеленский подписал закон о нацменьшинствах

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