"Ще один критерій нашої євроінтеграції". Зеленський підписав закон про нацменшини

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що підписав закон щодо національних спільнот, імплементація якого є одним із семи "кандидатських критеріїв" для України на шляху до вступу в ЄС.

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"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії", – сказав Зеленський.

Мова йде про закон №9610, ухвалений Верховною Радою 21 вересня. Документом визначається, хто такі нацменшини, дозволяється використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, передбачено розробку методології використання мов нацменшин у певних регіонах. Також документом уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість населення становлять нацменшини.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

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