Бербок: Прийняття України до Євросоюзу – геостратегічна необхідність

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтримала заплановане на грудень рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters.

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У виступі на конференції в Берліні Бербок заявила, що розширення ЄС стало "геостратегічною необхідністю" через агресивну війну Росії проти України і що Євросоюзу для цього необхідно провести "болючі реформи".

"Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу, і я переконана, що Європейська рада у грудні надішле цей сигнал", – сказала Бербок.

Вона наголосила, що у розширеному складі ЄС стане сильнішим лише у тому випадку, якщо "зробить те, що так довго не наважувався зробити", — перегляне та переосмислить те, як він функціонує.

24 жовтня повідомлялося, що звіт виконавчих структур ЄС, у якому буде надано оцінку прогресу України щодо виконання умов вступу до Євросоюзу, з'явиться 8 листопада.

Очікується, що Україна "отримає позитивну рекомендацію" під час виконання низки умов, пов'язаних із боротьбою з корупцією та дотриманням прав меншин (на розгляді останнього питання наполягає Угорщина).

Аналогічне рішення щодо початку переговорів про вступ може одночасно отримати Молдова.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. За даними Politico, Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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