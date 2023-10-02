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Глава МЗС Німеччини: Євросоюз незабаром розшириться до Луганська. Це майбутнє України

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02.10.2023, 14:48
Глава МЗС Німеччини: Євросоюз незабаром розшириться до Луганська. Це майбутнє України - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що невдовзі Європейський Союз розшириться "від Лісабона до Луганська". Про це вона повідомила на зустрічі глав МЗС ЄС у Києві, цитує її Укрінформ.

За її словами, майбутнє України – у Євросоюзі, який незабаром розшириться до Луганська.

Вона зазначила, що процес наближення до ЄС із реформами триває, попри російську агресію, а Берлін підтримує Україну на цьому шляху.

Дипломат заявила, що партнери очікують "справжніх змін" у сфері судової системи, регулювання медіа та боротьби з корупцією.

"Європейські партнери продовжуватимуть підтримувати Україну щодня, поки вона звільняє свої території сантиметр за сантиметром, щоб українці знову могли жити мирно та вільно", — сказала Бербок.

Читайте також: Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС – Reuters

Дмитро Гриниченко
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