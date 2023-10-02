Глава МЗС Німеччини: Євросоюз незабаром розшириться до Луганська. Це майбутнє України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що невдовзі Європейський Союз розшириться "від Лісабона до Луганська". Про це вона повідомила на зустрічі глав МЗС ЄС у Києві, цитує її Укрінформ.

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За її словами, майбутнє України – у Євросоюзі, який незабаром розшириться до Луганська.

Вона зазначила, що процес наближення до ЄС із реформами триває, попри російську агресію, а Берлін підтримує Україну на цьому шляху.

Дипломат заявила, що партнери очікують "справжніх змін" у сфері судової системи, регулювання медіа та боротьби з корупцією.

"Європейські партнери продовжуватимуть підтримувати Україну щодня, поки вона звільняє свої території сантиметр за сантиметром, щоб українці знову могли жити мирно та вільно", — сказала Бербок.

23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата в ЄС.

Єврокомісія надала план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Від України чекають низку реформ, зокрема антикорупційних.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

Підтримка вступу до ЄС в українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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