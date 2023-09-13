Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС – Reuters

Угорщина може стати основною перешкодою для вступу України до Євросоюзу. Такі думки дипломатів та чиновників ЄС цитує Reuters.

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На думку співрозмовників агентства, "важковаговики" Євросоюзу Франція та Німеччина, найімовірніше, підтримають початок переговорів про приєднання України до ЄС, якщо Єврокомісія дасть позитивну оцінку виконанню Україною умов вступу (звіт Єврокомісії очікується у жовтні, але може бути відкладений до листопада).

Проте, кажуть дипломати та чиновники ЄС, Угорщина може стати для України серйознішою перешкодою, оскільки її заперечення буде достатньо для того, щоб заблокувати початок переговорів щодо вступу.

"Для України найбільшою перешкодою є Угорщина та дискусія навколо національних меншин. У політичному плані це буде найважливішою перешкодою", – сказав агентству на умовах анонімності дипломат-високопосадовець ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у липні, що наступна оцінка процесу приєднання України має включати перевірку, чи дотримуються в Україні права угорської громади.

7 грудня 2020 року Сійярто намагався порушити питання угорських нацменшин в Україні на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ, але колеги його ініціативу не підтримали.

27 червня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

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