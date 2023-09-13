Фон дер Ляєн: Україна досягла серйозних успіхів на шляху до членства в Євросоюзі

Україна з моменту набуття статусу кандидата в ЄС досягла "серйозних успіхів" на шляху до вступу в Європейський Союз. Про це сказала в Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє The Guardian.

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Фон дер Ляєн у зверненні до євродепутатів заявила, що Україна досягла значних успіхів на шляху до вступу в ЄС після набуття статусу кандидата у 2022 році.

"Ми знаємо, що це нелегко. Право на вступ дається за певні досягнення. Це вимагає завзятої праці та лідерства. Але вже видно великий прогрес, ми бачимо серйозні успіхи, яких відтоді вже досягла Україна", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що підтримка України з боку ЄС продовжуватиметься. Зокрема, Євросоюз "розширить спеціальний захист, наданий українським громадянам, які втекли від війни, що розв'язана Росією".

Фон дер Ляєн розповіла у виступі про долю письменниці та активістки Вікторії Амеліної, яка потрапила під ракетний удар РФ у Краматорську. Депутати Європарламенту вшанували пам'ять Вікторії.

Європейський парламент разом з іншими питаннями обговорює можливість офіційного започаткування переговорів про членство в ЄС для України.

Україна та Молдова набули статусу кандидатів до Євросоюзу 23 червня 2022 року.

У 2023 році макрофінансова допомога Україні з боку Євросоюзу складе 18 млрд євро, подальша допомога у перерахунку на рік буде меншою. Загалом із початку повномасштабної війни Євросоюз мобілізував для України допомогу на загальну суму 38 млрд євро.

5 вересня 2023 року віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Україна буде готова до членства в Євросоюзі протягом найближчих двох років, а до членства в НАТО – ще раніше.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що закон про е-декларування з відкритими деклараціями посадових осіб має бути проголосовано Верховною Радою ще до кінця місяця, оскільки це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й переговорів України з Євросоюзом щодо вступу.

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